Jags, Patriots, Vikings (da infarto) e Eagles a caccia del Superbowl

Meno venti giorni all'evento dell'anno (Negli Usa): il Superbowl numero 52, o come si usa secondo tradizione: LII. Impossibile non partire ricordando una delle partite più thrilling di sempre, nei Divisional playoff (quarti di finale) tra i Minnesota Vikings e i New Orleans Saints di Drew Brees: mancano dieci secondi alla fine, Santi avanti 24 a 23 (A loro volta Brees & co. avevano messo a segno un touchdown avendo a disposizione un minuto prima della fine), l'attacco di Minnesota è sulle 40 yards (in difesa), volendo servono venti yards per poter almeno calciare e passare avanti. E' il lancio della vita (da anni Minnesota non gioca una finale di Conference - le semifinali): Keenum pesca Diggs sulle 35 yards della metà di New Orleans. Succede di tutto, il safety Marcus Williams manca Diggs, ma nella sua inerzia ferma di fatto la corsa del cornerback Ken Crawley verso il wr dei Vikings. Il 14 vola verso la end zone: 29-24 Minnesota. E' miracolo, gridano, anche se qualcuno, più oculato, pensa piuttosto ad un marchiano errore della difesa nero-oro. Minnesota alla finale di Conference a Philadelphia (Lunedì 22 alle 00.40, ora italiana). Senza la superstar Wentz (Philadeplphia), i Vichinghi possono farcela. Per il titolo Afc pare non ci sia storia tra Jaguars e i marziani di New England, alla settima finale consecutiva di Conference (Vinte tre). Senza storia i divisionals contro Tennesse (35 a 14). Ma i Jaguars promettono battaglia e sorprese nell'eterna sfida del Football americano tra miglior difesa (Jacksonville) contro miglior attacco (proprio di New England). Proprio i Jags hanno fatto fuori gli stra-favoriti Steelers, una delle più accreditate al titolo finale. Match a Boston domenica alle 21.05. In palio il Superbowl proprio all'U.S. Bank Stadium a Minneapolis, "casa" dei Vichinghi. Appuntamento lunedì 5 febbraio alle 00.30.