Con Federica Brignone bloccata in albergo dall'in fluenza e Sofia Goggia che ne combina un'altra delle sue (perde l'appoggio in partenza, poi esce a metà tracciato), l'Italdonne di sci piazza comunque un'azzurra sul podio: è Johanna Schnarf, seconda nel super-G di Cortina dietro alla svizzera Lara Gut e davanti all'austriaca Nicole Schmidofer. La Schnarf, al suo secondo podio in carriera, ha sfruttato al meglio il pettorale 1. Problemi con il vento forte hanno avuto molte delle favorite, tra cui Lindsey Vonn, finita giù dal podio, e Mikela Shiffrin che ha saltato una porta.