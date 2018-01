Australian open, gli ottavi: Seppi eliminato. Stasera gioca Fognini

E' il bulgaro Grigor Dimitrov, n.3 al mondo, l’ultimo a superare oggi gli ottavi di finale dell’Australian Open, dando un dispiacere al pubblico di Melbourne che ha visto eliminare il proprio idolo, Nick Kyrgios, n.17 del ranking. Dimitrov si è imposto col punteggio di 7-6(3), 7-6(4), 6-4, 7-6(4) in poco meno di tre ore e mezza di gioco. Semifinalista nel 2017, il bulgaro punta deciso alla finale ma intanto dovrà vedersela nei quarti col britannico Kyle Edmund, n.49, che ha eliminato l’azzurro Andreas Seppi. Il 33enne altoatesino si è dovuto arrendere al britannico Kyle Edmund, n.49 Atp, che lo ha superato in 4 set: 6-7(4) 7-5 6-2 6-3. Resta in pista Fabio Fognini che stanotte troverà il ceco Tomas Berdych. L’altro quarto uscito dagli ottavi odierni vedrà di fronte il favorito del torneo, Rafa Nadal, e il croato Marin Cilic.