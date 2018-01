Australian Open: Berdych travolge Fognini, azzurri tutti fuori. Federer ai quarti

Si esaurisce negli ottavi di finale l'avventura degli azzurri, agli Australian open di tennis, in corso a Melbourne. Dopo Andreas Seppi, sconfitto dal britannico Kyle Edmund, anche Fabio Fognini, testa di serie numero 25 del torneo, è stato eliminato: il ligure si è arreso in tre set al ceco Tomas Berdych (19), al quale sono bastate poco più di due ore (2h'08') di gioco per mettere le mani sui quarti. Di 6-1, 6-4, 6-4 il punteggio per il tennista ceco, un frequentatore assiduo dei quarti di finale sui campi di Melbourne.

Il campione in carica Roger Federer approda intanto ai quarti senza ancora aver ceduto un set. Facile il successo (6-4 7-6 6-2) sull’ungherese Marton Fucsovics. Ai quarti incontrerà Berdych