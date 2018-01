Australian Open: Chung si ritira, Federer vola in finale

E’ terminata con il ritiro di Hyeon Chung la semifinale degli Australian Open contro Roger Federer, che nella finale di domenica affronterà il croato Marin Cilic. Il 21enne coreano, rivelazione del torneo, ha abbandonato quando l'incontro era sul punteggio di 6-1, 5-2 a favore del campione svizzero, 36 anni. Federer avrà così l’occasione di disputare la 30esima finale in carriera, la settima in Australia, per puntare al 20° titolo del Grande Slam.

E’ stato molto probabilmente il dolore causato da alcune vesciche sotto il piede sinistro a causare il ritiro di Hyeon Chung, durante il secondo set della semifinale degli Australian Open contro Federer. Il giovane talento coreano pochi minuti prima aveva richiesto l’intervento del fisioterapista, che evidentemente non è però riuscito a mettewrlo in condizione di continuare l’incontro. Che comunque Federer stava dominando grazie al 6-1 inflitto all’avversario nel primo set in appena 33' di gioco ed al 5-2 che lo vedeva in vantaggio nel secondo.