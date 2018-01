Malori: «I miei trent'anni? Intensi»

Le tappe, i traguardi, le salite, le discese. Se fino a sei mesi fa, per Adriano Malori, erano quelle del Giro d’Italia o del Tour de France, ora che ha smesso di essere un ciclista professionista sono quelle della vita di tutti i giorni. Domenica il traversetolese taglierà lo striscione dei trent’anni, a poco più di due da quella terribile caduta al Tour de San Luis (era il 22 gennaio 2015) che, di fatto, ha troncato sul più bello la sua carriera agonistica. Eppure, almeno dal punto di vista fisico, Adriano sembra un atleta ancora in attività.

Malori, ha mantenuto le abitudini della vita da sportivo?

«Non del tutto. Ma, come mi suggerì il mio ex compagno Pablo Lastras (ritiratosi nel 2015 a 39 anni, ndr), il segreto è tener duro i primi due mesi senza bici. In effetti è stato così: qualche sacrificio a tavola è stato doveroso, ora invece mangio di tutto, pur senza eccessi. E faccio anche un po’ di attività fisica».

A sei mesi dall’annuncio del ritiro, mentalmente si sente già un «ex»?

«Sì, assolutamente. Ho metabolizzato la cosa e già da maggio, dopo l’ultima gara nella quale ho capito che non potevo più essere un ciclista professionista, ero entrato in quest’ottica. E poi, anche prima dell’annuncio, ho vissuto un anno e mezzo in un limbo. Sapevo che tutto poteva succedere».

Com’è stato il primo inverno da non ciclista?

«Strano, perché a novembre non inizi la preparazione e la vita ha ritmi e abitudini che prima non conoscevi. Ma i momenti dolorosi sono stati altri. E poi sono molto preso dalle altre cose che sto facendo».

Quali?

«In questa fase sto mettendo tanta carne al fuoco. Collaboro con il negozio UltimoKm di Mamiano (quello del suo storico meccanico Paolo Garulli, ndr) nel campo della preparazione per ciclisti. Ma non è l’unica cosa che faccio. Diciamo che sto seminando diverse cose, per poi capire quali butteranno bene».

Continua a seguire il ciclismo?

«Certamente, resta la mia grande passione. Ho anche ricominciato ad andare in bici, seppur in modo blando».

Quando guarda una gara in televisione le viene da pensare a cosa farebbe se fosse in gara?

«Sì, credo sia inevitabile».

È rimasto in contatto con qualche ex compagno?

«Più che con ex compagni, resto in contatto con lo staff tecnico della Movistar. A novembre sono tornato in Spagna e ho cenato con Eusebio Unzue (team manager della squadra, ndr), ho rivisto i direttori sportivi, i dottori e tutti quanti».

Venendo all’attualità, che idea si è fatto del caso-Froome?

«Lo stanno facendo più grande di quello che è. Ho sentito anche dire che, senza il salbutamolo. Non avrebbe vinto quattro Tour de France. Pensare che uno vinca una gara del genere grazie a qualche spruzzo in più di salbutamolo mi sembra assurdo. Secondo me si risolverà in una bolla di sapone, anche se non ne uscirà impunito: una piccola squalifica dovranno dargliela e penso proprio che non sarà al prossimo Tour e quindi nemmeno al Giro».

Senza di lui in Francia potrebbe essere la volta buona per il suo ex compagno Quintana?

«Temo per lui di no. Se lo correrà, il favorito sarà Tom Dumoulin, che considero anche il più forte cronoman del momento».

Nibali punterà al Tour, ha chance di rivincerlo?

«Dico di sì. Vincenzo ha una classe innata».

Un italiano per le classiche?

«Ora come ora Trentin è il più «pronto» e adatto».

Gli azzurri emergenti?

«I primi che mi vengono in mente sono Consonni e Ganna. Hanno ampi margini di miglioramento».

Per Ganna, suo “erede” nelle crono, il 2018 potrebbe essere l’anno della svolta. O è ancora presto?

«È passato professionista molto giovane, forse anche un po’ prematuramente, ma da un lato era inevitabile, avendo vinto in pista il mondiale dell’inseguimento. Ci sono tante aspettative su di lui e spero che questo non diventi un male, come spesso accade in Italia. Non bisogna avere fretta».

A livello locale invece, chi è il giovane di casa nostra con le migliori prospettive?

«Vedo bene Eugenio Raschi (Juniores del Noceto-Nial, ndr). Anche perché ha il direttore sportivo giusto (Primo Borghi, lo stesso di Malori in quella categoria, ndr) per crescere bene».

Tornando a lei, come riassumerebbe i suoi trent’anni in una sola parola?

«Intensi. Ho vissuto una serie di esperienze che, sia a livello sportivo che umano, molta gente non vive nell’arco di un’intera esistenza. Per questo – lo dice ridendo – ora ho una grande paura: che i 31 siano noiosi».