La Juventus ha vinto a Verona, con il Chievo, pur non giocando bene. Ma quello che vale, come sempre, è il risultato. Lo ha fatto contro un Chievo rimasto in nove per le espulsioni di Bastien nel primo tempo e di Cacciatore nel secondo (proteste perché i bianconeri non avevano interrotto il gioco: ha fatto il gesto delle manette è ha rimediato un rosso diretto). Cinque minuti dopo è arrivata la rete di Khedira. Sul finire della partita, poi, Higuain ha rotto un digiuno che durava da sei partite. Ora la squadra di Allegri è sola in testa alla classifica. Anche se domani il Napoli, probabilmente, si riprenderà il primato.

Intanto a Reggio Emilia, l'Atalanta ha battuto Sassuolo 3-0 (1-0), nel primo anticipo della 22/a giornata. Una vittoria ampiamente meritata e che non ammette repliche.