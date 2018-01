Roger Federer sempre più nella leggenda. Il 36enne fuoriclasse svizzero ha battuto in finale il croato Marin Cilic e ha vinto per la sesta volta gli Australian Open, conquistando anche il suo 20/o Slam in carriera. La finalissima di Melbourne si è conclusa con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 dopo una maratona di 5 set in tre di gioco.