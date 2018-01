Beltrami, l'obiettivo è il salto di qualità

Ha una gran voglia di ricominciare, il Team Beltrami Tsa-Argon 18-Tre Colli (non Bardiani come scritto erroneamente sulla Gazzetta di oggi).

Lo si è capito chiaramente ieri mattina a Praticello di Gattatico, dov’è andata in scena la presentazione della formazione 2018 dell’unica squadra emiliana di Dilettanti (Elite e Under 23, la categoria che precede il professionismo), in grado per il terzo anno consecutivo di unire Parma e Reggio Emilia nello sport, missione tutt’altro che scontata. Un clima di entusiasmo e grande ottimismo: la squadra del presidente Emanuele Brunazzi e del team manager Stefano Chiari anticiperà il debutto di un paio di settimane, con una trasferta oltralpe per due gare in Provenza (17 e 18 febbraio).

