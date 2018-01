A Napoli tifosi del Bologna multati per uno striscione con il volto di Aldovrandi

E’ successo di nuovo: tifosi multati per aver portato in uno stadio, in questo caso il San Paolo di Napoli, uno striscione con il volto di Federico Aldrovandi, il giovane ucciso nel 2005 in un parco di Ferrara, durante un controllo di polizia.

Lo segnala su Fb il padre, Lino Aldrovandi: «A Napoli (come accaduto ad altri ragazzi: Parma, Torino, Firenze, Siena, Prato...) in occasione dell’incontro Napoli-Bologna, dalla Questura è stata contestata a ragazzi tifosi del Bologna la seguente violazione al regolamento d’uso dello stadio San Paolo: "In possesso di uno striscione raffigurante il volto di Federico Aldrovandi striscione per il quale non vi era autorizzazione all’ingresso all’interno dello Stadio, pertanto lo striscione viene sequestratò...", con multa di 166,66 euro. «Vorrei - prosegue - un po' di pace e serenità, e limitarmi ogni tanto a sorridere con il cuore a quell'immagine se esposta, quasi pensandoti lì con quei ragazzi a incitare la vita, perchè è quello che in fin dei conti si tratta».

A dicembre, un episodio analogo legato a Roma-Spal aveva generato una serie di manifestazioni di protesta e di solidarietà ai tifosi ferraresi da parte dei supporte di svariate squadre, tra cui il Parma (Leggi). Proprio per questa manifestazione, tre tifosi del Parma vennero multati a Terni.

Cento, stop multe a chi fa striscioni in ricordo

«Il Ministro dell’interno Minniti intervenga per sospendere le multe che le questure di numerose città stanno notificando a tifosi di molte squadre di calcio per aver esposto negli stadi striscioni in ricordo di Federico Aldovrandi, di Stefano Cucchi e altri vittime della violenza di Stato». Lo afferma il responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana, Paolo Cento, esponente di Liberi e Uguali.

«Dopo le tragedie della loro morte - conclude Cento - non è accettabile la beffa delle sanzioni per chi attraverso le loro storie e il loro ricordo vuole continuare una battaglia di verità e giustizia affinchè non si ripetano mai più fatti simili».