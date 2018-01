Per la rinascita del calcio, Malagò e Fabbricini in pole. Con Mancini ct

Giovedì pomeriggio riunione della la Giunta Coni per il futuro di Figc e Lega di serie A dopo il fallimeto della elezione di ieri (leggi). Con ogni probabilità saranno nominati due commisari. Gli scenari: Malagò, attuale presidente del Coni dovrebbe eseere commissario della Lega di A, Roberto Fabbricini commissario della Figc con Costacurta subcommissario. Era stata messa in ballo anche la possibilità di Malagò commissario della Figc, Costacurta vice. Come vice era stato fatto il nome anche di Albertini. Come commissario di Lega di A, invece, Fabbricini con l'avvocato Paolo Nicoletti. Questo avrebbe l'appoggio di Malagò e del ministro Lotti. ''Non posso dire nulla, c'è una Giunta fissata per giovedì", è sintetico Malagò. Cosa mi ha colpito sui giornali questa mattina? Devo dire la verità e potete non crederci, ma sono stato con le mie figlie e non ho letto nulla» ha quindi aggiunto prima di aprire i lavori del forum 'Sport Integrity' in corso al Salone d’onore del Coni: «Qui l’argomento è uno solo: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della vita delle persone dando l’esempio, anzi dando il buon esempio. Di integrità dello sport se ne parla molto, ma bisogna accompagnare le dichiarazioni ad esempi concreti, sul campo. Lo sport non è di nessuno, è di tutti, e quando si portano avanti vicende e battaglie personalistiche abbiamo perso». Secondo le indiscrezioni, il primo nodo da sciogliere è quello della nomina del nuovo ct, dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Per la guida della nazionale, in pole, c'è Roberto Mancini: ora è allo Zenit di San Pietroburgo. Traghettatore Gigi Di Biagio. Aperta l'ipotesi Conte: ritornerebbe volentieri. Tra i papabili anche Ranieri. Michele Uva resta direttore generale in Figc.