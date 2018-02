Parma Clima: dalla California arriva Aldo Koutsoyanopulos

Una scelta nel cassetto da tempo diventa realtà in casa Parma Clima. Aldo Kris Koutsoyanopulos Vitti, a lungo nel mirino dello staff tecnico, terza base californiano da Mission Viejo entra nel roster della squadra che si appresta a disputare il campionato A1. Giovane e con tante motivazioni rientra nei parametri che la società chiede ai suoi giocatori: “fame” di campo e di gloria, determinazione e orgoglio per la casacca. Dai colloqui telefonici e dalle referenze raccolti siamo davvero convinti di fare la scelta migliore per la casacca pinstripes.



Lo dice una nota della società sportiva, che prosegue:

"Madre triestina e padre greco, doppio passaporto, Aldo è consapevole che Parma e l’Italia possono essere il trampolino decisivo per la sua consacrazione. Al Parma Clima troverà un ambiente ospitale e sereno, con le giuste pressioni ma senza esasperazioni, condizioni ottimali per esprimere tutto il proprio potenziale. Terza base dalla nascita, giocherà come atleta comunitario, ha vissuto importanti esperienze nel baseball universitario con i Vaqueros del Central Arizona College. Nel 2017 punto di forza degli Stanislaus State Warriors con 15 punti battuti a casa e 24 segnati, con una media di 300 dietro l’angolo e una media difesa consolidata intorno ai 1000.

In Società c’è grande curiosità di vedere all’opera due atleti talentuosi come Paolini e Koutsoyanopulos. Il clima di fiducia è palpabile con l’augurio che il nostro italianissimo Davide Benetti risolva al più presto i suoi problemi fisici e si metta a disposizione della squadra e porti il suo entusiasmo, da sempre esempio per i compagni di squadra.

Benvenuto a Parma Aldo, le novità però non finiscono qui. Senza clamore ma con grande impegno e professionalità la dirigenza sportiva sta lavorando per completare il roster con i giocatori stranieri già individuati e in attesa di coronare l'accordo, da affiancare al confermatissimo Mirabal".