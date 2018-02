Sei Nazioni, bene l'Italia ma non basta. Inghilterra troppo forte: 15-46

L’Inghilterra batte l’Italia 15-46 (10-17) allo stadio Olimpico di Roma in una partita della prima giornata del Torneo 6 Nazioni di rugby. Una buona Italia comunque, che ha ceduto alla distanza ma che ha fatto vedere di saper giocare alla mano.

Tabellino

Italia: Minozzi; Benvenuti, Boni (40' st Castello), Castello (33' st Hayward), Bellini; Allan (33' st Canna), Violi (23' st Gori); Parisse, Giammarioli (5' st Mbandà), Negri; Budd (21' st Biagi), Zanni; Ferrari (9' st Pasquali), Ghiraldini (9' st Bigi), Lovotti (1' st Quaglio). All.: O'Shea.

Inghilterra: Brown (21' st Nowell); Watson, Tèo (20' st Joseph), Farrell, May; Ford, Youngs (10' pt Care); Simmonds, Robshaw (27' st Underhill), Lawes (20' st Kruis); Itoje, Launchbury; Cole (10' st Williams), Hartley (10' st George), Vunipola (33' st Hepburn). All.: Jones.

Arbitro: Raynal (Francia)

Marcatori: nel pt 3' meta Watson (0-5); 11' meta Watson (0-10); 20' meta Benvenuti tr Allan (7-10); 26' meta Farrell tr Farrell (7-17); 39' cp Allan (10-17); nel st 2' cp Farrell (10-20); 8' meta Simmonds tr Farrell (10-27); 18' meta Bellini; 28' meta Ford tr Farrell (15-34); meta 35' Simmonds tr Farrell (15-41); 37' meta Nowell (15-46).

Man of the match: Watson.