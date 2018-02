Davide batte Golia: Philadelphia sconfigge New England (e Tom Brady) 41-33 e vince il primo Superbowl

Underdog, sfavoriti: i Philadelphia Eagles stravolgono i pronostici e vincono il loro primo Superbowl della storia. 41-33 in una partita pazzesca (a Minneapolis) a coronamento di una stagione pazzesca per loro. Nick Foles, il quarterback che ha sostituito la stella, l'astro nascente Carson Wentz, che si è infortunato a poche partite dalla fine della regular season, è stato nominato mvp, il miglior giocatore della partita (Foles: "E' Pazzesco"- Leggi). Dati per finiti proprio quando Wentz si era infortunato, gli Eagles invece ce l'hanno fatta, raggiungendo il Superbowl e vincendolo. Battendo i colossi Patriots di Tom Brady e Bill Belichick, pronti a vincere il loro sesto Vince Lombardi trophy, il secondo consecutivo (tutti con la stessa accoppiata) e diventare con gli Steelers i più vincenti di sempre. E' il primo Superbowl per Philadelphia. In un match dove si aspettavano le difese, sono stati gli attacchi a offrire spettacolo, punti e yards. Una delle migliori difese della Nfl per gli Eagles contro uno dei migliori attacchi. Un match dove i punt sono stati praticamente inesistenti e dove si sono sbagliati tanti field goal. Ma l'attacco di Phila ha fatto il suo. Eccome. Primi due quarti di marca Pilly, 9-3 e 13-9. Ma Brady & co. hanno abituato tutti a rimonte epiche e pazzesche (vedi l'anno scorso - leggi) e in effetti l'inizio era su quella riga: entrati in campo dopo l'halftime show di Justin Timberlake (con omaggio a Prince nella sua città - leggi) l'asse Brady e Gronkowsky sfodera un drive pazzesco, di forza. I Patrioti non mollano. Anzi 14-7 il terzo quarto per loro. I patrioti sembrano indirizzati al successo: 33-31 e mancano pochi minuti alla fine, 2:24. Ma gli Eagles fanno nuovamente il loro e vanno avanti con un td di Ertz 33-38. Oltre due minuti per Brady sono sempre sufficienti per farsi tutto il campo e ribaltare il match. Ma la difesa di Philadelphia proprio a questo punto "entra in partita", a 2:15 sulle 40 yards Tom Brady si fa intercettare, fumble e palla agli Eagles che devono solo gestire il tempo e le yards per calciare: 41-33. Brady & co. non mai sono morti, infatti all'ultimo secondo Gronko in end-zone manca di poco la palla. Stavolta non ce la fa. E' finita: Philadelphia festeggia la storia, New England manca la leggenda.