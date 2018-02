Di Biagio sarà il ct degli azzurri contro Argentina e Inghilterra

Luigi Di Biagio guiderà la nazionale azzurra nelle due partite amichevoli di marzo, con Argentina e Inghilterra. E’ l’esito dell’incontro in Federcalcio tra il commissario straordinario Roberto Fabbricini, il suo vice Alessandro Costacurta e il tecnico attualmente alla guida dell’Under 21. Il commissario ha affidato a Di Biagio «l'incarico di commissario tecnico in vista dei due impegni internazionali» in programma rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra.

«E' un’opportunità importante, ho una gran voglia di cominciare subito, sono qui per lavorare, ho in mente tante cose e cercheremo di portarle a termine». Così Luigi Di Biagio dopo essere stato nominato ct 'ad interim' dell’Italia.

«Ci aspettano due gare importanti, difficili, con Argentina e Inghilterra - ha detto ancora Di Biagio -, ma potremo fare sicuramente molto bene. Le convocazioni? Ho la fortuna di conoscere benissimo l’80% dei ragazzi che faranno parte della nazionale, e con alcuni ho avuta anche la possibilità di giocare».

