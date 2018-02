“Ammonizione ingiusta” 17enne arbitro aggredita dal papà di un baby calciatore

Una normale ammonizione durante una più che normale (o, divertente, come dovrebbe essere) partita tra ragazzi. Non era e non è così per un genitore. Siamo infatti a Monterchi, in provincia di Arezzo, durante l’incontro (Giovanissimi regionali Under 15) tra Junior Tiferno e Bastia. L'arbitro è una ragazzina di 17 anni. La giovanissima...giacchetta nera ammonisce un giocatore. Un ragazzino di poco più giovane di lei. Un cartellino giallo che il suddetto genitore non ha preso bene. Un disappunto che non si è limitato ad un commento. Prima, infatti, si è messo a gridare per quella «oltraggiosa ammonizione» che aveva a suo dire umiliato il figlio calciatore. Ma non è finita qui: a fine partita si è scagliato contro la ragazza. Prima a parole, poi sbattendole addosso la porta dello spogliatoio, prendola a calci, colpendola all'anca e facendola cadere. Per fermare la violenza sono dovuti intervenire alcuni dirigenti che hanno chiamato i carabinieri e soccorso la giovane direttrice di gara sotto choc, mentre l'uomo - che tentava di dileguarsi ed è stato bloccato dai militari - è stato denunciato.