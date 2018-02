Parma "opaco": i tifosi-lettori "strigliano" lo staff tecnico

Un momento "no" da cui uscire, al più presto: sbagliare ora, o continuare a sbagliare inizierebbe a diventare "pesante". Cosa non va in questo Parma (due ko, brutti dal punto di vista, in primis, dell'atteggiamento: perchè?)? Lo abbiamo chiesto, con un sondaggio, ai nostri lettori (Guarda). L'esito? Per i tifosi, in primis c'è qualcosa nello staff tecnico (per il 55%). Non un plebiscito ma comunque la maggioranza. Per il 32% va rivisto il modulo. E, nonostante il mercato di gennaio sia stato promosso (a larga maggioranza -leggi), per il 13% non vanno i giocatori. Dopo il fantacalcio ora tocca proprio a loro e proprio allo staff tecnico dare delle risposte. Sul campo. Domenica, appuntamento alle 15: al Tardini arriva il Perugia.