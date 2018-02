La campionessa statunitense Lindsay Vonn è stata ospite per cena a Casa Italia. Accompagnata da un’amica, la discesista ha assaggiato le specialità della cucina dolomitica e non solo preparate dagli chef Graziano Prest e Fabio Pompanin di Cortina. In particolare ha assaggiato parmigiano, pasta e riso. Poco dopo lei a Casa Italia sono arrivati anche il Ministro Luca Lotti e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rientrati dopo la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici.