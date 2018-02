Giochi: nuovi casi di norovirus, i contagiati salgono a 139

Altri undici contagiati, i casi di norovirus confermati salgono così a 139. Non si arresta l’epidemia che ha colpito nella regione che ospita i Giochi invernali di PyeongChang: dei nuovi colpiti dal virus gastrointestinale, sette sono ancora agenti della sicurezza. E si intensificano le misure preventive: in particolare il comitato organizzatore ha designato un supervisore dedicato in ogni struttura per monitorare la pulizia giornaliera. Sono stati distribuiti 15mila kit con disinfettanti per le mani e per questo tra le raccomandazioni c'è quella di evitare saluti con strette di mano. Vengono poi fatte ispezioni mirate nei ristoranti, alberghi vicini ai luoghi olimpici, compresi i campi gara. Altri venti ispettori sono stati mandati nelle mense olimpiche per controllare gli alimenti.