Fed Cup: incredibile Italia! Spagna battuta, siamo ai play-off

L’Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle di Chieti. Una vittoria che permette alle azzurre di andare al playoff per tentare il salto nel World Group. Nel primo singolare della seconda ed ultima giornata, Sara Errani ha sconfitto per 6-3 3-6 6-3 Carla Suarez Navarro nella sfida tra le due n.1. Deborah Chiesa (preferita all’ultimo momento a Jasmine Paolini) ha invece sconfitto per 6-4 2-6 7-6(7) Laura Arruabarrena. Sabato nel singolare di apertura la Suarez Navarro aveva sconfitto per 6-2 6-3, la Paolini, mentre la Errani aveva rimesso tutto a posto regolando con un doppio 6-1 la Arruabarrena.