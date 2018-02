Olimpiadi: vento a 100 km/h, rinviato lo slalom Gigante femminile

A causa del forte vento, con raffiche fino a 100 chilometri orari, è stato rinviato lo slalom Gigante femminile dei Giochi olimpici di Pyeongchang (prima manche alle 2.15 e seconda manche alle 5.45 ora italiana). La gara si svolgerà giovedì 15 febbraio a Yongpyong. La prima manche è in programma alle 1.30 italiane, la seconda alle 5.15. Lo stesso giorno a Jongseon è prevista la discesa libera maschile (alle 3 in Italia).

«Era impossibile correre - spiega il capo allenatore della squadra femminile Matteo Guadagnini - e la faccia bruciava da quanto il vento ci sbattesse contro».

LA GOGGIA SCHERZA SUI SOCIAL: "NEVE MOLLE E AFA". «Temperature troppo alte, neve molle e afa. Gara cancellata». Sofia Goggia commenta con ironia su Twitter il rinvio per maltempo dello slalom gigante dei Giochi Olimpici di Pyeongchang.

«In situazioni del genere - ha detto intervenendo a Casa Italia - l’ironia salva sempre. Le Olimpiadi hanno la loro pressione e ben venga qualche battuta ogni tanto». Sul rinvio della gara: «E' stato un peccato non correre perchè era una bella giornata. Ma il vento tirava troppo forte. Fortunatamente nei prossimi giorni sono previste temperature in rialzo e quindi speriamo di poter correre con condizioni uguali per tutti».

«Voglio prendere il Gigante - ha concluso - come gara rompighiaccio. Quest’anno non sono stata competitiva, non riesco ad esprimermi sui livelli dell’anno scorso. La prendo come prima esperienza olimpica. Sugli sci lunghi ritrovo invece ottime sensazioni, a breve arriveranno le mie gare».