Arianna Fontana al fotofinish: primo oro per l'Italia. Pellegrino d'argento nello sprint

Arianna Fontana vince il primo oro dell’Italia Team ai Giochi di PyeongChang. La portabandiera azzurra ha vinto al fotofinish la finale olimpica dei 500 metri dello short track. Argento alla olandese van Kerkhof.

«E' stato un lungo viaggio, più bello di come lo avevo immaginato": sono le prime parole di Arianna Fontana, dopo l’oro olimpico nello short track 500 metri. «E' un oro che inseguivo da anni, una sensazione stupenda tagliare il traguardo davanti alla coreana in casa sua. Voglio ringraziare Coni, Federazione e famiglia, penso che a mio padre sia venuto un infarto. Ringrazio mio marito Anthony e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Sono contenta, perchè comunque ho battuto la coreana, squalifica o no».

Federico Pellegrino è medaglia d’argento al fotofinish nella gara sprint di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.

Medaglia d’argento al fotofinish per due centesimi di secondo: come per Arianna Fontana vincitrice dell’oro oggi, anche per Federico Pellegrino è stata il fermo immagine a stabilire chi era arrivato davanti e dunque il colore della medaglia nello sprint.

L’azzurro in rimonta dal terzo posto all’ultimo metro ha allungato lo sci sul russo Alexander Bolshunov, e dopo una breve attesa il cronometro ha sancito: Pellegrino secondo, dunque argento, con un ritardo di 1» e 34 centesimi dal norvegese Klebo, oro, mentre il russo Bolshunov era a 1''e 36 centesimi, dunque bronzo.

«Ringrazio le persone che hanno creduto in me, saltato sui divani, esultato e gioito per me. E’ una bella soddisfazione, la prima delle mie tre carte è stata vincente, speriamo di divertirci ancora. E' stato bellissimo e abbiamo realizzato quello che avevano preparato assieme ai tecnici. Volevo a tutti i costi una medaglia». Così Federico Pellegrino, ai microfoni della Rai, dopo avere ottenuto l’argento alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud, nello sci da fondo.