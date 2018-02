I legali del Foggia: patron Sannella arrestato, si mandino gli atti in Puglia

Va celebrato a Foggia e non a Milano, secondo i legali della squadra di calcio della città pugliese, il procedimento giudiziario che vede il club di serie B al centro di un’inchiesta per riciclaggio che ha portato all’arresto del patron della società Fedele Sannella. La questione della competenza territoriale è stata sollevata questa mattina dai difensori del club, indagato ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa, e il gip Giulio Fanales deciderà il prossimo 23 febbraio.

In caso di rigetto dell’istanza della difesa, al termine della prossima udienza il giudice dovrà decidere sulla proposta, avanzata dal pm della Dda milanese Paolo Storari, di nominare un commissario giudiziale per un anno per la squadra di calcio. Ieri, la medesima questione di competenza territoriale è stata sollevata davanti al Tribunale del Riesame di Milano (la decisione è attesa per i prossimi giorni) dagli avvocati di Sannella, finito in carcere il 24 gennaio scorso a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’ipotesi di riciclaggio. L’arresto è avvenuto nell’ambito del 'filone pugliesè dell’indagine della Dda milanese che vedeva al centro anche infiltrazioni mafiose in appalti Lidl e Securpolice.

Secondo la ricostruzione di inquirenti e investigatori, Sannella, tra le altre cose, avrebbe ricevuto e riciclato personalmente circa 378.750 euro in contanti, reimpiegandoli nel Foggia Calcio sia attraverso la corresponsione di somme in nero agli atleti, agli allenatori e ai procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica, per esempio ad alcuni fornitori, cercando di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro.