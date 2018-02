Ancora forte vento, rinviati slalom speciale donne e biathlon

A causa del forte vento lo slalom speciale femminile dei Giochi Olimpici di Pyeongchang è stato rinviato a venerdì prossimo. La gara era fissata per le 2,15 italiane al Yongpyong alpine centre, poi è stata posticipata alle 3,45 e infine è stata definitivamente spostata. Per l’Italia sono iscritte Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg.

Il forte vento sull'Alpensia olympic park ha costretto gli organizzatori a rinviare anche la 15 chilometri individuale di biathlon femminile, che era in programma alle 12 ora italiana. La competizione è stata posticipata a domani (15 febbraio) con partenza alle 9,15. Le azzurre in gara sono Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Alexia Runggaldier.



AZZURRI DEL CURLING SCONFITTI DAL CANADA. Esordio amaro per la squadra azzurra di curling ai Giochi Olimpici di Pyeonchang: nella gara inaugurale è arrivata una sconfitta per 5-3 con il Canada. L’Italia scenderà nuovamente sul ghiaccio alle 14.05 ora italiana per la partita contro la Svizzera.