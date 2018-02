Napoli battuto dal Lipsia. Lo Steaua stende la Lazio

Serata difficile per le italiane impegnate in Europa League. Il Napoli è stato superato in casa dal Lipsia per 1-3. I gol tutti nel secondo tempo: al 7' Ounas, al 16' Werner, al 29' Bruma e al 48' ancora Werner.

Lo Steaua ha piegato la Lazio per 1-0 a Bucarest al termine di un incontro teso e combattuto.

Il Milan continua a vincere. E gran parte dei destini rossoneri passano da Cutrone, che in questo periodo segna praticamente in ogni modo, non solo con i piedi, ma anche con il braccio (alla Lazio in coppa Italia) o di coscia (alla Spal). Il 13esimo centro è arrivato grazie a una lieve deviazione, forse di nuca forse con la scapola, nella trasferta con il Ludogorets, e altrettanto importante è il rigore che l'attaccante si è procurato nella ripresa, realizzato da Rodriguez, freddo sul dischetto nonostante fosse entrato in campo da 3'. Nel recupero poi il 3-0 di Borini, che ha ipotecato la qualificazione agli ottavi di Europa League, rendendo poco più di una formalità il ritorno fra una settimana a San Siro.

Una gara spettacolare e vibrante a rincorsa, con la beffa in extremis firmata da Batshuayi, il bomber ripudiato dal Chelsea di Conte, a segno due volte così come Ilicic. L’Atalanta nella tana del Borussia Dortmund lascia le penne (3-2) dopo una prova gagliarda condizionata da un paio di svarioni difensivi di troppo, lasciando comunque inalterate le speranze del passaggio di turno tra una settimana a Bergamo.