L'atleta delle Tonga a torso nudo? E' arrivato quasi ultimo nel fondo

Alla cerimonia d’apertura aveva sfilato a torso nudo, sfidando il gelo sudcoreano Pita Tautatofua ha gareggiato, vestito, nella 15 km di sci di fondo arrivando tra gli ultimi, ma non ultimissimo: 114/esimo su 116 arrivati al traguardo, lui con 22'57» di ritardo sul vincitore Dario Cologna. Un risultato comunque storico per l’atleta di Tonga che su Instagram ha commentato la sua soddisfazione: "Non potrei essere più felice! Ho ottenuto il mio miglior tempo, ho finito la gara e non sono finito contro un albero! Ma ancora più importante ho avuto modo di condividere l’esperienza con tutti gli amici degli altri paesi esotici che non hanno mai mollato! Molto rispetto per loro, i medagliati e per gli atleti di tutto il mondo che hanno rappresentato con orgoglio i loro paesi!".

Pita Tautatofua - che ha 34 anni - è l’unico rappresentante di Tonga ai giochi invernali a PyeongChang e due anni fa ha partecipato alle olimpiadi estive di Rio de Janeiro nel nel taekwondo, balzando agli onori delle cronache sempre in occasione della cerimonia d’apertura quando, anche in Brasile, sfilò a torso nudo.

Sempre su Instagram, Tautatofua nei giorni scorsi ha postato una foto con il presidente del Cio, Thomas Bach raccontando di una telefonata tra i due e l’impegno del n.1 del Comitato olimpico internazionale per l’isola di Tonga dopo il ciclone delle scorse settimane. "Ho appena ricevuto una telefonata dal presidente del Cio Thomas Bach - scrive ancora il tongano - Mi ha chiesto come stavano la mia famiglia e il popolo di Tonga dopo il ciclone. Gli ho detto che stavano bene, ma Tonga è stata devastata. Bach è un campione ed ha uno straordinario spirito olimpico e si è offerto di aiutare a ricostruire le strutture sportive a Tonga. E’ un mio sogno. Costruire un impianto olimpico per i bambini di Tonga che possano un giorno avere il privilegio di essere olimpionici e sventolare la bandiera. Dopo il ciclone non abbiamo nulla ma ora abbiamo qualche speranza. Questo è il motivo per cui Thomas Bach è il presidente del CIO".