Federer riscrive la storia: a 36 anni torna numero uno

Roger Federer ha riscritto la storia, compiendo la missione che lo aveva portato ad accettare la wild card per l’ABN AMRO World Tennis Tournament, torneo ATP 500 in corso sul veloce indoor di Rotterdam. Raggiungendo la semifinale in Olanda il fuoriclasse di Basilea si riprende la leadership mondiale scavalcando Rafa Nadal, sorpasso che il computer ATP ufficializzerà lunedì prossimo. King Roger diventa dunque il più anziano numero 1 di sempre nel tennis: con i suoi 36 anni, 6 mesi e 8 giorni meglio di Andre Agassi, che nel 2003 raggiunse la vetta a 33 anni e 131 giorni. Inoltre lo svizzero diventa l’uomo ad essere tornato dopo più tempo in testa alla classifica, ovvero 5 anni e 106 giorni, e sarà di nuovo sul trono ben 14 stagioni dopo la prima volta, impresa riuscitagli il 2 febbraio del 2004.

Dopo l’esordio lampo (47 minuti per sbarazzarsi 61 62 del belga Ruben Bemelmans, numero 116 Atp, proveniente dalle qualificazioni) e il non semplice successo al secondo turno (76 75) sul tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 36 Atp, Federer ha superato in rimonta l’olandese Robin Haase, numero 42 del ranking mondiale: 46 61 61 il punteggio, dopo un’ora e 19 minuti, in favore di King Roger, risultato che gli consente di scavalcare matematicamente lo storico rivale spagnolo, fermo al momento dopo l’infortunio alla gamba che lo ha costretto al ritiro nei quarti degli Australian Open contro Marin Cilic. E le lacrime di gioia dell’Highlander di Basilea sono una delle immagini più belle per un exploit che ha dello straordinario.

Lo svizzero aveva deciso subito dopo il trionfo a Melbourne di partecipare all'appuntamento olandese - per la felicità del suo direttore Richard Kraijcek - per cercare di riprendersi il trono mondiale, sul quale è già stato seduto in carriera per complessive 302 settimane. Per tornare numero uno, scavalcando lo spagnolo Rafa Nadal (fermo almeno fino ad Acapulco per l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Melbourne contro Cilic), il 36enne fuoriclasse di Basilea deve arrivare in semifinale: i due sono separati in classifica da appena 155 punti. Se riuscisse a tornare in vetta - per la prima volta dal 4 ottobre del 2012 - lo svizzero diventerebbe il numero uno più anziano di sempre: il record appartiene ad Andre Agassi (33 anni). Per King Roger è la nona partecipazione a Rotterdam dove ha già conquistato il titolo nel 2012 e nel 2005.