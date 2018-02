Il Genoa batte l'Inter che viene sorpassata dalla Roma

L'Inter senza Icardi e Perisic è stata battuta dal Genoa al Marassi 2-0: decidono un clamoroso autogol di Ranocchia e Pandev. Per i liguri terza vittoria consecutiva e ormai salvezza in tasca, ennesima prestazione negativa dei nerazzurri che ora rischiano di uscire dalla zona Champions. Infatti la Roma di Di Francesco, schierata di nuovo con il 4-2-3-1 che sembra aver rivitalizzato la squadra, fa suo l'anticipo in casa dell’Udinese (2-0 con un gran gol di Uber e uno di Perotti) senza fare nemmeno troppa fatica e si prende il terzo posto in classifica, tornando quindi sul podio del campionato.