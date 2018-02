L'atleta russo di curling Krushelnitckii è positivo al doping: aperta una procedura

Un caso di positività al meldonio nella squadra dei russi senza bandiera ai Giochi di PyeongChang. Si tratta del giocatore di curling Aleksander Krushelnitckii (in gara come Oar) bronzo qui in Corea nel team misto: la notizia emerge dalla stampa russa (Sport-Express) confermata da fonti vicine al Cio. Domani, alle 13 locali, sono attese le controanalisi.

Il Tribunale arbitrale sportivo (Tas) ha fatto sapere di aver avviato una procedura nei confronti dell’atleta, spiegando che non è stata fissata alcuna data per l’audizione di Krushelnitckii.