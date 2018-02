Roma battuta di misura: 2-1 per lo Shakhtar

La Roma è uscita battuta per 1-2 sul campo ghiacciato dello Shakhtar. Giallorossi in vantaggio all'intervallo con un gol del solito Under. Nella ripresa la rimonta dei padroni di casa con le reti di Ferreyra e Fred. E in pieno recupero la squadra di Di Francesco si è salvata su un gol quasi fatto, con un salvataggio sulla linea. Qualificazione da conquistare al ritorno, all'Olimpico.

