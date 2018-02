Sofia Goggia rinuncia alla combinata. Sci, l'allenatore azzurro: "Bilancio negativo"

Niente combinata per Sofia Goggia. L’azzurra, dopo aver vinto l’oro nella discesa, ha deciso di non prendere parte alla gara su due manche in programma nella mattinata coreana (3.30 e 7 italiane): l'olimpionica, che doveva partire con il pettorale numero 16, ha dormito poco ed è un po' affaticata, e ha preferito riposare, fanno sapere dal team azzurro. E’ tornato anche il vento in quota e la giuria deve decidere se abbassare la partenza della discesa.

SCI, L'ALLENATORE DEGLI AZZURRI: "BILANCIO NEGATIVO". «Non mi do la sufficienza. Il bilancio di queste Olimpiadi è negativo. Siamo venuti in Corea per dare il meglio ma il nostro meglio è di livello inferiore alle aspettative». Dopo lo slalom speciale Massimo Carca, capo allenatore della squadra azzurra di sci alpino, non nasconde il «fallimento» della spedizione coreana e non cerca scuse.

«Per il futuro non so ancora cosa farò di preciso - spiega - e ho il contratto in scadenza. Voglio più spazio per me, non sarò più capoallenatore, al massimo o discipline tecniche o quelle veloci». Tracciando un bilancio della stagione osserva: «Nelle discipline tecniche non siamo mai stati pungenti. Tutti hanno lavorato al 100% ma la voglia di fare spesso ci ha portato a commettere errori, come accaduto nelle gare olimpiche. Nella discesa libera abbiamo investito tanto su Paris e Fill per le loro caratteristiche e per quelle della pista, torniamo a casa con un quarto e un sesto posto. Nel supergigante invece siamo al lavoro per migliorare».

SOFIA GOGGIA SORRIDE: "LA TORTA E' VENUTA BENE". «E' una torta fatta con mille ingredienti venuta decisamente bene». Sorride Sofia Goggia il giorno dopo l’impresa con la vittoria dell’oro olimpico nella discesa libera ai Giochi di Pyeongchang, festeggiata a Casa Italia. «Questa gara e questa pista sono quelle della mia consacrazione - ha aggiunto l’azzurra dello sci -, ho dimostrato una maturità sugli sci che non avevo mai avuto». La Goggia ha detto di aver rinunciato alla combinata perché «non ho chiuso occhio e avevo anche dei dolorini psicosomatioci che mi impedivano di avere quel livello di attenzione che in una discesa è fondamentale».