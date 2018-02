Atalanta beffata: il Borussia pareggia all'83'

Doccia gelata per l'Atalanta che a Regio Emilia è andata in vantaggio in apertura di match con Toloi. All'83' è arrivato il pareggio di Schmelzer che qualifica i tedeschi del Borussia Dortmund. Inutile l'assalto finale atalantino.

Il Milan ha passato il turno in scioltezza e piegato il Ludogorets Razgrad per 1-0 con una zampata di Borini nel primo tempo.

Napoli eliminato dall’Europa League. Alla formazione partenopea non è bastato vincere 2-0 in casa del Lipsia per ribaltare il 3-1 subito nella gara di andata. Per il Napoli a segno Zielinski al 32' del primo tempo ed Insigne al 41' della ripresa. Il Lipsia si qualifica così per gli ottavi di finale.

La Lazio ha travolto 5-1 (3-0) i rumeni dell’Fcsb, ribaltando lo 0-1 dell’andata e qualificandosi per gli ottavi di finale dell’Europa League. I gol: al 7', al 43' del primo tempo e al 26' della ripresa Immobile, al 35' del primo tempo Bastos, al 6' della ripresa Felipe Anderson. Rete della bandiera al 37' del secondo tempo di Gnohere per i rumeni.