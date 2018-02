Pattinaggio: Zagitova primo oro della Russia, Kostner quinta

Primo oro per i russi senza bandiera ai Giochi olimpici di Pyeongchang. La quindicenne Alina Zagitova ha vinto la gara di pattinaggio artistico alla Gangneung ice arena con il punteggio di 239.57. Argento alla connazionale Evgenia Medvedeva (238.26) e bronzo alla canadese Kaetlyn Osmond (231.02). L’azzurra Carolina Kostner ha chiuso al quinto posto.

IL COMMENTO DI CAROLINA KOSTNER. «Per me questa Olimpiade è metafora di sport e di vita. L’ho vissuta in maniera serena: mi auguro che il mio cammino sia da esempio, fonte di ispirazione e di speranza per tutti quelli che vogliono rialzarsi. Ne vale assolutamente la pena». Carolina Kostner è felice del quinto posto con cui ha chiuso la prova di pattinaggio ai Giochi di PyeongChang. «La crescita interiore - ha aggiunto l’azzurra alla sua quarta Olimpiade, bronzo quattro anni fa a Sochi - non si ferma al risultato della gara che è una fotografia di quattro minuti».

«Se si chiude un’era? Non credo proprio, c'è il mondiale in Italia adesso. Mi riposo un pò e poi al lavoro per vivere un’altra bella esperienza a Milano. Certe decisioni non si prendono mai a calo». Carolina Kostner non vede l’addio alla carriera così vicino: l’azzurra del pattinaggio di figura, quinta nella gara vinta dalla 15enne russa Alina Zagitova, non parla di stop. «Spero di continuare a trasmettere tutta l’esperienza fatta in questi anni - e col tempo poi troverò la mia strada. Isolde (Kostner ndr) mi ha sempre detto 'sentirai quando è il momento di smetterè e io non l’ho ancora sentito. La vittoria di una 15enne? Non c'è nulla di nuovo, complimenti a tutto questo gruppo di ragazze, sono orgogliosa di farne parte e condividerne la competitività».