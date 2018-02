Ester Ledecka oro anche nello snowboard, male gli azzurri

Ester Ledecka vince l’oro anche nello snowboard ed è la regina dei Giochi. Nel penultimo giorno di gare a PyeongChang, la campionessa ceca si riprende ancora la scena conquistando il titolo nel gigante parallelo, la specialità in cui domina nel mondo, dopo aver vinto la scorsa settimana a sorpresa quello nel superg dello sci alpino. Un’impresa storica, quanto inedita, alle Olimpiadi invernali quella messa a segno dalla 22enne di Praga, che ha dominato tutte le prove, dalle eliminatorie alla finale dove ha battuto la tedesca Selina Joerg. Suo lo scettro per aver conquistato il titolo olimpico in due discipline diverse nella stessa edizione dei Giochi.

Niente da fare invece per gli azzurri che, nella stessa gara al maschile al Phoenix Snow Park, non hanno trovato gloria: Roland Fischnaller e Edwin Coratti sono stati eliminati ai quarti di finale rispettivamente dallo svizzero Nevin Galmarini e dal francese Sylvain Dufour. Erano rimasti fuori dai sedici Aaron March (23°) e Mirko Felicetti (29°). Tra le donne Nadya Ochner non ha superato la fase eliminatoria. «C'ero - ha commentato Fischnaller - ma ho avuto sfortuna con il pettorale. La pista blu era molto più difficile, c'era tanta differenza con quella rossa. Sono comunque contento, ho lavorato bene. Questa è la mia quinta Olimpiade ed è quella in cui mi sono divertito di più, nella sesta sarà ancora meglio».

E sempre nello snowboard la prima medaglia d’oro olimpica della specialità big air la vince il canadese Sebastien Toutant, argento all’americano Kyle Mack e bronzo al britannico Billy Morgan.

Lo sci alpino si chiude con la prova del team event, e l'Italia (Irene Curtoni, Riccardo Tonetti, Chiara Costazza ed Alex Vinatzer) è eliminata ai quarti dalla Francia con il punteggio di 3-1 (per gli azzurri a segno Vinatzer vittorioso nella sfida con Alexis Pinturault). Nel turno precedente il team azzurro aveva superato la Repubblica Ceca 3-1. L’oro è andato alla Svizzera, davanti a Austria e Norvegia.

Prime due manche del bob a 4, e il team azzurro guidata da Simone Bertazzo è solo 27/o con un ritardo di 2.31 dall’equipaggio tedesco di Francesco Friedrich. Domani sono in programma le manche conclusive per il podio.