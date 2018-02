Empoli in testa all'ultimo istante. Cade il Frosinone. Solo il Bari ne approfitta. La Cremonese non scappa

Un gol all'ultimo minuto di recupero di Bennacer (95') salva l'Empoli a Cittadella. Sotto per tutto il secondo tempo (gol del Cittadella al 37' di Kouame), i toscani quindi pareggiano (1-1) e restano soli in testa. Capitola invece il Frosinone in casa con il Perugia 3-1. I laziali hanno giocato in dieci tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Soddimo. Espulso anche Terranova al 95', in panchina. In alto ne approfitta solo il Bari (che ha vinto a Terni 2-1). Poteva avvicinarsi alla vetta il Palermo, ma è stato fermato dalla Pro Vercelli (0.0). Pareggia la Cremonese a Pescara e non allunga sul Parma.

I risultati

Ascoli-Cesena 2-1

Avellino-Novara 2-1

Carpi-Entella 0-0

Cittadella-Empoli 1-1

Foggia-Brescia 1-2

Frosinone-Perugia 1-3

Pescara-Cremonese 0-0

Parma-Venezia 1-1 (giocata ieri)

Pro Vercelli-Palermo 0-0

Spezia-Salernitana 3-0 (giocata ieri)

Ternana-Bari 1-2.

Classifica

1. Empoli 50

2. Frosinone 49

3. Palermo 44

4. Bari 44

5. Cittadella 42

6. Venezia 40

7. Spezia 39

8. Cremonese 38

9. Parma 38

10. Perugia 37

11. Carpi 37

12. Pescara 36

13. Foggia 34

14. Brescia 33

15. Avellino 33

16. Novara 31

17. Salernitana 31

18. Entella 29

19. Cesena 28

20. Pro Vercelli 27

21. Ascoli 26

22. Ternana 22