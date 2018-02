Test a Barcellona: Vettel fa il miglior tempo

E’ stato Sebastian Vettel, alla prima uscita con la nuova SF71H, a segnare il miglior tempo nella seconda giornata di test ufficiali pre-campionato della Formula 1 sul circuito barcellonese del Montmelò. Il tedesco, primo a scendere tra ieri e oggi sotto il muro dell’1:20.00, ha fermato il cronometro sull' 1:19.673, battendo il migliore tempo fatto segnare nei test dell’anno scorso da Valtteri Bottas con la Mercedes. Proprio il finlandese è stato il più vicino al portacolori della Ferrari, con 1:19.976, mentre tutti gli altri piloti sono rimasti sopra gli ottanta secondi sul giro.

Il maltempo sulla Catalogna, con freddo e anche qualche fiocco di neve, ha creato non pochi disagi ai team, che per recuperare il tempo perso in mattinata hanno rinunciato alla solita pausa di metà giornata, continuando a lavorare. Accolto con simpatia il ritorno del polacco Robert Kubica, tester per la Williams, che ha girato nel pomeriggio ottenendo il settimo tempo di giornata, in 1:21.495. Meglio di lui hanno fatto Stoffel Vandoorne (McLaren, 1:20.325), Jos Verstappen (Red Bull, 1:20.326), Carlos Sainz (Renault, 1:21.212) e Pierre Gasly (Toro Rosso, 1:21.318). Questi gli altri temo di giornata: Sergej Sirotkin (Williams, 1:21.822), Esteban Ocon (Force India, 1:21.841), Charles Leclerc (Sauber, 1:22.721) e Kevoin Magnussen (Haas, 1:22.727).