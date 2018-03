Esordio vincente per Fabio Fognini nel 'Brasil Open', torneo 'Atp World Tour 250' dotato di un montepremi di 516.205 dollari in corso sui campi in terra rossa di San Paolo del Brasile.

Il 30enne ligure, numero 20 del ranking mondiale e testa di serie n. 2, e in quanto tale esentato dal primo turno, ha debuttato direttamente al secondo superando con il punteggio di 7-5 6-1, in poco meno di un’ora e 9 minuti, il portoghese Joao Domingues, numero 194 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Domani Fognini si giocherà un posto in semifinale contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 67 della classifica mondiale: sarà l’ottavo confronto diretto fra i due, con l'azzurro avanti per 4-3 nel bilancio dei testa a testa anche se il 34enne di Albacete si è aggiudicato l’ultimo, agli Internazionali d’Italia del 2016.