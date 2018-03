Rugby e maltempo: rinviata Zebre-Ospreys

Il Guinness PRO14 ha annunciato che la gara del 17° turno prevista per sabato sera 3 Marzo a Parma tra lo Zebre Rugby Club ed i gallesi Ospreys è stata posticipata.

La decisione è stata presa dopo essersi confrontati con i due club, preso atto che gli Ospreys non potevano garantire l’effettiva partenza del loro volo per l’Italia previsto a causa delle avverse condizioni di maltempo che imperversano nel Regno Unito ed in tutta Europa.

A questo si aggiungono le basse temperature e le nevicate previste a Parma nella giornata di oggi che avrebbero potuto mettere a rischio lo svolgimento della gara.

Prendere una decisione in merito allo svolgimento della partita a ridosso del calico d’inizio avrebbe causato forti inconvenienti per tutte le persone coinvolte nella partita. Questa decisione é stata presa con l’obiettivo di avere cura della salute e delle condizioni dei giocatori, tifosi, arbitri e di tutte le persone coinvolte nello staff organizzativo.

Ulteriori dettagli sulla data del recupero della partita saranno resi noti quanto prima.

Tutti i tagliandi acquistati per Zebre Rugby Club vs Ospreys saranno validi per il recupero allo Stadio Lanfranchi di Parma.