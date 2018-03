Folorunso e Di Lazzaro. Stelle parmigiane ai mondiali

Ad aprire le danze saranno Ayomide Folorunso ed Elisa Maria Di Lazzaro, e dopo di loro Sara Fantini, Desola Oki e Marco Volo, in quello che sarà un vero e proprio fine settimana azzurro per i ragazzi e le ragazze del Cus Parma Lanzi Trasporti.

Come detto, debutto oggi per Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova) ed Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri) che a Birmingham saranno chiamate a fare una grande esperienza prima di tutto, nei campionati del Mondo assoluti indoor di atletica leggera. Per la Folorunso batterie questa mattina nei 400 piani, ed eventuali semifinali nel pomeriggio, mentre la Di Lazzaro oggi pomeriggio sarà chiamata a dare il cento per cento nelle batterie valide per l’accesso alle semifinali dei 60 ostacoli.

«Sono due ragazze che stanno vivendo un appuntamento davvero grande – racconta il loro allenatore Maurizio Pratizzoli – quindi usciranno comunque migliorate da questi mondiali. Ayomide su questa distanza che è nuova per lei, ha corso poche gare sui 400 piani, deve prima di tutto battere se stessa, migliorare il suo personale, e poi vedere quanto può valere il suo miglior tempo in una competizione così prestigiosa. Elisa è al debutto su un palco così immenso, e ciò che mi sta stupendo di lei è come sta vivendo con serenità il pre gara. Spalla a spalla con mostri sacri si sta comportando da veterana, nonostante la giovanissima età».

«Ci siamo acclimatati al meglio ai ritmi di gara – aggiunge Pratizzoli – in quella che è una vera e propria arena dell’atletica. Per Ayomide, che dovrà correre l’interno anello della pista, direi che non si poteva chiedere di meglio. Curve molto lunghe e poco pendenti. Rettilinei brevi. Spesso nelle gare indoor la pista incide, ma qui le condizioni sono davvero perfette».

Un mondiale assoluto è tra le massime ambizioni che un atleta possa desiderare, per questo davvero tutta Parma oggi inizierà a fare il tifo per queste ragazze. Accanto a loro, ma a Nantes sabato, anche Sara Fantini (Carabinieri), Marco Volo e Desola Oki (Fiamme Oro Padova) saranno impegnati in un triangolare riservato agli Under 20 e Under 23. I primi due schierati rispettivamente nel lancio del martello e nel lancio del disco, mentre la Oki sarà tra le protagoniste della velocità. «Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti dai nostri atleti – afferma Michele Ventura, presidente del Cus Parma -. Ayomide Folorunso è una garanzia, per Elisa Maria Di Lazzaro, new entry come maglia azzurra fra gli assoluti, è un debutto importantissimo. Ha già dato tanto, ma sono convinto che saprà dare ancora di più. Grande soddisfazione anche per Desola Oki, Sara Fantini e di Marco Volo schierati nelle rispettive nazionali questo weekend».

Si respira un senso di grande orgoglio in questo primo week end di marzo, perché quando l’atletica di alto livello si ritrova a competere, anche Parma c’è.

Oggi, sul quotidiano in edicola, ad accompagnare l'articolo è uscita una foto con Desola Oki (e Elisa Maria Di Lazzaro) invece della Folorunso. Ci scusiamo con la nostra formidabile campionessa, con i suoi tantissimi tifosi e con i nostri lettori.