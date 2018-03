Pioli impegnato a Udine: "Peccato, non posso votare (a Parma)"

Al tecnico della Fiorentina Stefano Pioli non sta a cuore solo il campionato di calcio e la sfida di domani della sua squadra contro l’Udinese. L’ex difensore viola, e di Parma e Juve, in questa domenica guarda anche alla politica, e alle elezioni, con un rammarico che ha voluto esternare in conferenza stampa: «non so se riuscirò ad avere il tempo di andare domani a votare e questo mi dispiace molto. Purtroppo ha complicato le cose il non poterlo fare anche di lunedì». «Dopo la trasferta di Udine, dove giocheremo alle 15, rientrerò a Firenze con la squadra - ha aggiunto Pioli -. Vediamo, ma credo che poi mi sarà difficile raggiungere in tempo Parma dove ho la residenza».

Lo stesso vale, ha fatto notare, anche per i giocatori italiani aventi diritto al voto. In ogni caso la Fiorentina ha scelto di raggiungere e rientrare da Udine in aereo.