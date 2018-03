La Roma ha battuto il Napoli 4-2 nel terzo anticipo della 27ma giornata disputato al San Paolo. In questo modo i giallorossi superano la Lazio in classifica e ora sono terzi. In precedenza, infatti, la Juventus aveva vinto con la Lazio all'Olimpico (0-1) con un gol di Paulo Dybala al '93. La Juve a questo punto si lancia verso il primo posto in classifica, visto che il Napoli, dopo la sconfitta di oggi, conserva un solo punto di vantaggio. Bene anche la Spal che ha avuto la meglio sul Bologna (1-0) in un derby emiliano in chiave salvezza.