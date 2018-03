Fabio Fognini vince il torneo di San Paolo. Sale al numero 19 del mondo

Sesto titolo in carriera per Fabio Fognini, andato a segno nel "Brasil Open", torneo Atp World Tour 250 dotato di un montepremi di 516.205 dollari che si è concluso sulla terra rossa di San Paolo. In finale il 30enne di Arma di Taggia, numero 20 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha battuto in rimonta per 1-6 6-1 6-4, in un’ora e 33 minuti, il cileno Nicolas Jarry, numero 73 Atp, mai così avanti in carriera in un torneo del circuito maggiore. Al termine dell’incontro il ligure ha voluto dedicare la vittoria a Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso oggi.

Per Fognini è stato anche il primo titolo da luglio dello scorso anno, quando si era imposto a Gstaad. E’ anche il primo azzurro ad aggiudicarsi il 'Brasil Open' dopo le sconfitte in finale di Volandri (2012), Lorenzi (2014) e Vanni (2015). Grazie a questo successo da lunedì guadagnerà un’altra posizione andandosi ad accomodare al 19° posto.