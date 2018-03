Perugia in campo, ladri negli spogliatoi (che risparmiano il Brescia)

E’ considerato ingente e ammonterebbe a diverse decine di migliaia di euro il bottino di un furto compiuto ai danni di giocatori e tecnici del Perugia nello spogliatoio dello stadio Renato Curi durante la partita di ieri sera con il Brescia, battuto 2-0 nel recupero della 7/a giornata di ritorno di B, rinviata il 27 febbraio per neve. Episodio del quale si parla oggi sui giornali locali.

Sul furto sono in corso indagini, coperte dal riserbo, da parte della polizia. Ad accorgersi di quanto successo sono stati giocatori e tecnici del Perugia tornando negli spogliatoi al termine del primo tempo. Dagli armadietti e dalle borse erano stati rubati portafogli, effetti personali, materiale elettronico, monili e preziosi. Per un valore non ancora quantificato ma di diverse decine di migliaia di euro (si parla anche di un orologio particolarmente costoso). Dai primi rilievi non sono emersi segni di effrazione su porta e finestre dello spogliatoio del Perugia e nulla è risultato mancare da quello del Brescia.

La polizia ha subito avviato le indagini identificando tra l'altro le persone presenti nell’area degli spogliatoi. Questa è tra l’altro sorvegliata in occasione delle partite.