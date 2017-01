Anticipazioni che hanno dell'incredibile quelle di "La Dernière heure" che vedono Ishak Belfodil (24 anni) in procinto di accasarsi all'Everton. Il centravanti algerino, due esperienze al Parma con oltre 50 presenze e nove gol, arrivò in crociato accompagnato dall'etichetta di promessa. Ma non sbocciò. Nemmeno nell'esperienza all'Inter (all'interno dell'affare Cassano, fu presentato lo stesso giorno di Icardi). Belfodil, ora allo Standard Liegi, torna nel mercato ad alti livelli: stando a quanto scrive anche il Guardian, andrà all'Everton dallo Standard Liegi per 12 milioni di euro.