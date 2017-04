Giuseppe Rossi, altro (grave?) infortunio

Nuovo infortunio per Giuseppe Rossi. L'attaccante azzurro è uscito in lacrime al 35' del match tra il suo Celta Vigo e l'Eibar, dopo aver subito una brutta torsione al ginocchio sinistro, ricadendo a terra in seguito ad uno stacco di testa. Si teme la rottura del legamento crociato. Il ginocchio interessato non è, comunque, quello già precedentemente operato più volte.