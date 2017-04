Incidente mortale a Roma, indagato l'ex del Parma Fiore

Incidente mortale sulla Flaminia, alle porte di Roma, il giorno di Pasqua: un tamponamento a catena con diversi feriti e un 22enne deceduto il giorno dopo per le gravi ferite riportate. Coinvolto l'ex stella del Parma (della Lazio e della Nazionale) Stefano Fiore, indagato poi per omicidio colposo. Secondo il pm Antonio Clemente, nel ricostruire la dinamica, l'auto di Fiore, che viaggiava con la moglie e le figlie, non è riuscita a evitare di tamponare un'altra vettura che aveva frenato di colpo. Da qui il tamponamento a catena con altre auto. A farne le spese è stato il giovane che viaggiava con il padre. Fiore sarebbe l'unico indagato. Va detto che dopo gli accertamenti della municipale, l'ex gialloblù era perfettamente lucido: per questo non è scattato neanche il ritiro della patente. Le indagini, quindi, ora si concentreranno sulla velocità a cui viaggiava l'auto di Fiore, unico elemento decisivo per accertare eventuali responsabilità dell'ex azzurro.