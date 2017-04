Ancelotti Re d'Europa: scudetto anche in Germania (col Bayern)

Il Bayern Monaco non spreca il primo match ball e si aggiudica per il quinto anno di fila la Bundesliga (record senza precedenti in Germania). La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto 5-0 in trasferta il Wolfsburg e ha approfittato del mezzo passo falso del Lipsia, immediato inseguitore in classifica, in casa (0-0 contro l’Ingolstadt) per aggiudicarsi l’ennesimo titolo, avendo 10 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Per i bavaresi si tratta del 27/o titolo. A firmare il successo i gol di Alaba (19'), la doppietta di Lewandowski (36' e 45'), i sigilli di Robben (66'), Muller (80') e Kimmich (86').

Nel finale espulso Luiz Gustavo del Wolfsburg che si prende il secondo giallo e poi inveisce contro l’arbitro, applaudendolo platealmente prima di essere bloccato e allontanato dai compagni di squadra. Dopo aver vinto campionati in Italia, in Inghilterra, in Francia e in Spagna, si aggiunge ora anche la Germania.