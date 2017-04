Buffon: "Volevo ritirarmi, Agnelli mi ha fatto ripensare"

Buffon pensava di smettere di giocare a giugno dopo essere rimasto imbattuto nei 180' con il Barcellona, ma Andrea Agnelli l’ha convinto a cambiare idea. Lo ha rivelato il portiere in un’intervista a Sky Sport. «Per la seconda volta sono venuto meno alla mia parola d’onore - ha spiegato sorridendo -: avevo detto che se non avessi preso gol con il Barcellona sarebbe stato giusto smettere a giugno. L’ho dovuto dire al presidente e lui: 'Ogni tanto nella vita si dicono cavolate, non ti preoccupare, vai avantì». «Dopo le parole del presidente, quindi, - ha proseguito Buffon - ho dovuto ritrattare nel mio intimo. Il presidente, che ha più esperienza di me, mi ha dato un buon consiglio». Tornando sugli zero gol concessi ai blaugrana, «è stata una grande soddisfazione - ha detto ancora il portiere bianconero - perchè l’ho condivisa con i ragazzi della difesa e tutti gli altri che si sono spaccati in quattro affinchè uscissimo indenni da queste due gare».