L'annuncio via social: il Trapani ha messo sotto contratto per il prossimo campionato di Serie C, l'attaccante classe ’83 Reginaldo, il quale in Serie A ha giocato con le maglie di Parma, Treviso, Fiorentina e Siena. Con i crociati ha collezionato 35 presenze e 3 gol in Serie A e 24 gettoni e 4 reti in Serie B.