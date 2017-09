Tino attore hard? L'ennesima proposta arriva via Twitter dalla pornostar

Giaà una volta, tempo fa se n'era parlato, tra voci, gossip e mezze bufale. Di certo, Tino Asprilla ha avuto sempre un debole per le donne. E, ancora di sicuro, i suoi investimenti si legano al sesso visto che ha fatto affari con i profilattici prodotti da una sua società. Pare che nel suo futuro, ora a 47 anni, dopo aver smesso con il calcio una decina di anni fa, ci sia il cinema. Quello hard. Una famosa pornostar, Amaranta Hank, infatti, colombiana ed ex giornalista e scrittrice (vero nome Alejandra Omaña), ha proposto attraverso il suo account ufficiale Twitter di girare una clip hard all'ex idolo del Tardini (ancora stra-amato dal popolo crociato). Nessuna riasposta ufficiale da parte di "Tino". Ricordiamo anche che, nel suo "curriculum" c'è anche una relazione con Petra Scharbach, modella tedesca supersexy. Fu proprio una sua foto senza veli scattata nel 1993, durante un’amichevole tra Cafeteros e Cile, ad alimentare ulteriormente il mito sessuale di "Tino" . Da lì numerosa proposte di produzioni hard per posare nudo o prender parte a film porno, ma anche proposte di matrimonio. Sino all’ultima social-avance della pornostar, in attesa di una risposta da parte dell'ex bomber gialloblù. Che per ora ha messo solo un «like» al messaggio di Amaranta.